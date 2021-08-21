Захисник Роми та збірної Італії Алессандро Флоренці офіційно перебрався у Мілан.

"Россонері" на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Флоренці з Роми. Італієць приєднався до Мілана на правах оренди.

Локателлі офіційно став гравцем Ювентуса – півзахисника презентував зірка Instagram

Угода розрахована до 30 червня 2022 року, а міланці матимуть змогу викупити правого оборонця. Флоренці виступатиме у новій команді під 25 номером.

До слова, минулий сезон Алессандро провів у оренді у складі ПСЖ, провів 36 матчів та відзначився 2 голами та 1 асистом.

Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду