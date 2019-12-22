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Монтелла звинуватив керівництво Фіорентини у втручанні у тренерську роботу

11:51 204 Читать на русском
Монтелла звинуватив керівництво Фіорентини у втручанні у тренерську роботу
Вінченцо Монтелла / Фото ФК Фіорентина

Екс-наставник Фіорентини Вінченцо Монтелла прокоментував своє звільнення з посади головного тренера "фіалок".

34’ Мілан Бадель
 
Едін Джеко 19’
Александр Коларов 22’
Лоренцо Пеллегріні 73’
Ніколо Дзаньйоло 88’
19’ Едін Джеко
22’ Александр Коларов
34’ Мілан Бадель
73’ Лоренцо Пеллегріні
88’ Ніколо Дзаньйоло

"Вболівальники Фіорентини заслуговують більшого. Щодо цього не існує ніяких сумнівів. Фанати цього клубу назавжди залишаться в моєму серці.

Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини

Були допущені певні помилки. Мною, моїм штабом, гравцями. Але, ймовірно, помилки допустили не тільки ми. Було встановлене ​​завдання використовувати тих чи інших футболістів. Але ніхто не питав мене, чого хочу я. Не було поставлено ніяких завдань на сезон. Було зрозуміло, що він перехідний.

Ми чекали січня, щоб оновити склад і підняти рівень конкуренції. Ми разом аналізували ситуацію. Я б збрехав, якби сказав, що не розчарований відставкою. Я впевнений, що ми змогли б додати у другій частині сезону", – цитує Монтеллу Football Italia.

Після 17-ти турів Серії А Фіорентина перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці.

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Вінченцо Монтелла Вінченцо Монтелла Фіорентина - Рома Фіорентина Фіорентина Італія
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