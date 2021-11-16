Франция, разбив Казахстан, гарантировала себе прямую путевку на чемпионат мира. Финляндия неожиданно одолела в гостях Боснию и стала фаворитом на второе место группы перед последним туром. Суоми могли просто обыгрывать Францию и выходить в плей-офф. Хватило бы и ничьей, если бы Украина не выиграла у Боснии и Герцеговины.

Но Украина выиграла, а Бензема и Мбаппе создали красоту. Финны проиграли и опустились на третье место группы, набрав на одно очко меньше, чем мы. Украина – в плей-офф европейской квалификации!

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Скучный тайм без моментов

Дидье Дешам провел ротацию после погрома Казахстана, но выставил боевой состав с Гризманном и Мбаппе. Они-то и определяли игру Франции в атаке, пытаясь комбинировать в условиях ограниченного пространства.

Финляндия грамотно действовала без мяча. Хозяева вышли с привычной схемой в пять защитников и играли от обороны. Все подходы к воротам Градецки были плотно перекрыты. Французы благодаря подключениям Диня заходили в штрафную, но до перерыва ничего не создали. Мбаппе и Гризманн получили лишнюю секунду на подготовку и по разу ударили мимо ворот.

Финны выжидали и при любой возможности били. Камара и Ниссиля были очень неточны. Партнеры постоянно пытались вывести на удар Пукки. Форвард в сотом матче за сборную нашел несколько случаев пробить, однако Льориса не обыграл.

Бензема и Мбаппе дарят Украине покой

С середины первого тайма Финляндия перехватила инициативу, а в начале второго – вообще закрепилась с мячом на чужой половине. Французы просто отбывали номер – инертно наблюдали, как соперник строит комбинации. Дешам попытался разбудить команду заменами. Бензема вышел и сразу пробил в голкипера.

В это время скамейка запасных Финляндии получил плохие новости из Сараево – забила Украина. Растерянные финские тренеры планировали освежить игру, однако команда пропустила роковой гол. Бензема красиво обыгрался с Мбаппе и забил. И тем самым закрепил Украину на втором месте группы!

Финны растерялись и не сумели вернуться в игру. Мбаппе на фланге убежал от оппонента, протянул мяч через полполя и закрепил преимущество Франции. Дальше гости просто контролировали мяч и убивали время. Французы победили и отбросили финнов на третье место группы.