Вболівальники національної команди вже можуть придбати перепустки на поєдинок з фінами. Однак, на матч потраплять не всі – є низка вимог.

Як відомо, 9 жовтня у Гельсінкі відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2022 року між збірними Фінляндії та України. Вболівальники "синьо-жовтих" зможуть підтримати свою команду на стадіоні, придбавши квиток виключно онлайн на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії за посиланням, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До слова, посилання буде активним до 30 вересня включно. Вартість квитка становитиме 39,50 євро.

Для входу на стадіон необхідно мати документ, що посвідчує особу. Глядачі зобов'язані носити маску весь час (уболівальники без маски не будуть допущені на стадіон).

Важливо! Перед придбанням квитка варто перевірити актуальну інформацію щодо в'їзду до Фінляндії. Станом на сьогодні в’їзд до країни дозволений громадянам України, які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів. Фінською стороною визнаються наступні вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), Spikevax (попередньо Moderna), Vaxzevria (попередньо AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD та CoronaVac.

Сертифікат, що підтверджує повну вакцинацію, має бути перекладений англійською мовою та містити наступну інформацію про особу: ім’я та дату народження особи, яка отримала повний курс вакцинації; інформацію про отриману вакцину; дату отримання першої та другої доз вакцин; інформацію про місце отримання вакцини; підпис лікаря та печатку медичного закладу, де була проведена вакцинація.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 19:00 за київським часом.

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