Болельщики команды уже могут приобрести пропуска на поединок с финнами. Однако, на матч попадут не все – есть ряд требований.

Как известно, 9 октября в Хельсинки состоится квалификационный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Украины. Болельщики "сине-желтых" смогут поддержать свою команду на стадионе, купив билет исключительно онлайн на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии по ссылке, сообщает официальный сайт УАФ.

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К слову, ссылка будет активна до 30 сентября включительно. Стоимость билета составит 39,50 евро.

Для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Зрители обязаны носить маску все время (болельщики без маски не будут допущены на стадион).

Важно! Перед приобретением билета стоит проверить актуальную информацию о въезде в Финляндию. На сегодня въезд в страну разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней. Финской стороной признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), Spikevax (предварительно Moderna), Vaxzevria (предварительно AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), BIBP / Sinopharm, COVISHIELD и CoronaVac.

Сертификат, подтверждающий полную вакцинацию, должен быть переведен на английский язык и содержать следующую информацию о личности: имя и дату рождения лица, получившего полный курс вакцинации; информацию о полученной вакцине; дату получения первой и второй доз вакцин; информацию о месте получения вакцины; подпись врача и печать медицинского учреждения, где была проведена вакцинация.

Напомним, поединок стартует в 19:00 по киевскому времени.

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