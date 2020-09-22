"На воротах – Жека Паст добре себе зарекомендував. На ударах – Литовка себе показав. Я зараз можу назвати весь список Десни, тому що вони для мене найкращі.

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Денис Фаворов – правий захисник, він забивав, допомагав, був капітаном. Центральний захисник – Макс Імереков. Ще у Зорі непогано хлопці себе проявили – Вернидуб і Чеберко.

Давай я посаджу трохи нижче на позицію Жеку Банаду, він може захисника зіграти, лідер своєї команди. У минулому році він забив 9 голів, граючи опорного, жодного з пенальті. Теж не отримав виклик. У центрі Влад Огіря – він добре провів сезон, на хорошому рівні. Дмитро Гречишкін багато грає, він досвідчена людина, яка пограла у Шахтарі. З Колоса – Євген Смирний.

Крайній хав... На одну позицію назву двох – Єгор Картушов і Владислав Калітвінцев. Вони чудово провели сезон у Десні, забивали, віддавали, виглядали добре у кожному матчі. В Олександрії – Максим Третьяков. У Зорі на фланзі може Кабаєв зіграти. Команда по-іншому розкрилася", – сказав Філіппов у коментарі ютуб-каналу Трендець.

До слова, напередодні, Андрій Шевченко оголосив список гравців на матчі збірної України проти Франції, Німеччини та Іспанії – Філіппов знову опинився поза заявкою.

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