"Рік тому, можливо, я б це тримав у голові. Але за цей рік я якось заспокоївся. Перестав голову забивати всякими думками, про щось багато думати. Ні та й ні.

Шевченко оголосив список гравців на жовтневі матчі збірної України – є один новачок

Мені було б прикро, якби мене до цього 50 разів викликали, я продемонстрував хороший сезон, а мене б не викликали. Тоді б я сидів, думав, чому не викликали. А так вони не знають моїх можливостей, плюс у нас хороші нападники в збірній: Яремчук, Мораєс – кращий бомбардир, молодий Супряга, яким цікавляться багато клубів. І викликати мене, 28-річного, чогось заново вчити, якщо є гравці на перспективу...

Коли побачив список – навіть надії не було. Просто подивився і подивився. Я не сидів і не думав, хоть би було моє прізвище. Просто подивився список, побачив хлопців. Я не засмутився, спокійно сприйняв. Якби отримав виклик, може, ззовні не подав би ознак хвилювання, але всередині все б тряслося. Дружина точно була б в сльозах з батьками. Це була б перемога не тільки моя, а й всієї родини. Вони для мене все, мій стимул, вони змушують змінюватися, рухатися вперед кожен день. Без них я б уже здався.

Якби зустрів Шевченка – просто привітався би. Це мій кумир дитинства, моя улюблена команда Мілан. Не став би говорити: "Андрію Миколайовичу, чому ви мене не викликаєте?". Привітався би, попросив би сфотографуватися, тому що це жива легенда нашого футболу. Приємно поговорити, поспілкуватися, якби він приділив мені хвилинку уваги", – сказав Олександр Філіппов у коментарі ютуб-каналу Трендець.

До слова, сьогодні, 21 вересня, Андрій Шевченко оголосив список гравців на матчі збірної України проти Франції, Німеччини та Іспанії – Філіппов поза заявкою.

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