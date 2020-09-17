"Ні, це не правда. Це чиїсь вигадки", – цитує Філіппова видання Footboom.

Філіппов близький до переходу в чемпіонат Бельгії – форвард вже сьогодні має підписати контракт

Нагадаємо, напередодні численні українські та бельгійські ЗМІ поширили інформацію про трансфер форварда Десни у Сент-Трюйден. Буцім-то українець вже сьогодні мав прибути у Бельгію, аби поставити свій підпис у контракті терміном на два роки.

До слова, угода Олександра з чернігівським клубом діє до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 1,3 млн євро.

Ференцварош – Динамо З: Ребров та Харатін в ЛЧ з подвійною помстою – історичний тріумф імені українця і Мессі за 400 000