Філіппов прокоментував чутки про свій перехід у Сент-Трюйден
Нападник чернігівського клубу однозначно висловився щодо потенційного транферу в Лігу Жупіле.
"Ні, це не правда. Це чиїсь вигадки", – цитує Філіппова видання Footboom.
Філіппов близький до переходу в чемпіонат Бельгії – форвард вже сьогодні має підписати контракт
Нагадаємо, напередодні численні українські та бельгійські ЗМІ поширили інформацію про трансфер форварда Десни у Сент-Трюйден. Буцім-то українець вже сьогодні мав прибути у Бельгію, аби поставити свій підпис у контракті терміном на два роки.
До слова, угода Олександра з чернігівським клубом діє до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 1,3 млн євро.
Ференцварош – Динамо З: Ребров та Харатін в ЛЧ з подвійною помстою – історичний тріумф імені українця і Мессі за 400 000