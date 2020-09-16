Стадіон Групама Арена, один поєдинок без глядачів, який вирішує долю путівки у плей-офф. Матч, як і онлайн-трансляція Ференцварош – Динамо Загреб на "Футбол 24", стартував о 20:00. У минулому сезоні хорвати не пустили команду Реброва у груповий етап ЛЧ. Після виїзної нічиєї трапився домашній погром. Зараз "фраді" налаштовані помститися. Підопічні українського тренера не програли жодного з 5 офіційних матчів нового сезону (4 перемоги). Чемпіони Хорватії виграли усі свої 4 поєдинки в домашній лізі, а ось румунський Клуж пройшли лише по пенальті. Якщо чемпіон Угорщини зможе пройти у плей-офф, далі його чекає переможець пари Карабах/Мольде.

Ференцварош – Динамо З: онлайн-трансляція матчу ЛЧ, в якому Ребров та інші українці б'ються за плей-офф

Різкий старт від обох команд. Норвезький суданець Нгуен на швидкості пройшов захисника і подав з лінії лицьової, а капітан угорців Ловренчіч замкнув ударом у дотик. Йшла 76 секунда. Ідеальний старт для команди Реброва, яка полюбляє виставляти автобуси проти сильніших суперників. Однак вже за наступні 7 хвилин загребі створили дві класні нагоди. Стіночка у штрафному та обвідний удар з розстрільної дистанції – улюбленець сина Реброва Дібуш рятує раз за разом. А тут вже допомагає німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером, який вигадував пенальті у ворота Шахтаря в ЛЧ. Схоже, що чистий гол Динамо скасували судді через фантомний офсайд.

Хорвати закономірно зрівняли. Надто багато помилок в захисті Ференцвароша. Зокрема, на стандартах. Після подачі кутового Ловренчіч випустив свого гравця, а Гояк не без допомоги суперника Узуні підправив снаряд у ворота. Відразу після цього вже на 25 хвилині Ребров зняв свого капітана. Схоже, що через пошкодження. Як же гостро діє лівий фланг атаки Ференцвароша. Дуже перспективні 3 атаки лише в останню мить переривали центральні захисники Загреба. Господарі відверто перехопили ініціативу після пропущеного м'яча.

Цього разу подача, а не простріл від лівого захисника збірної Боснії і Герцеговини Чівіча. Форвард національної команди Албанії Узуні переграв 18-річного Йошко Гвардіола, але воротар гостей потягнув. Ребров у розпачі схопився за голову – це був моментище! Невдале скидання головою Харатіна на чужій половині призвело до швидкої контри. Здавалося, не встиг повернутися в оборону Чівіч, залишивши шалений вільний простір. Однак в останній момент боснієць у підкаті на межі фолу та пенальті врятував Ференцварош. По 4 влучні удари за перші 45 хвилин. Рівновага і в контролі м'яча. Атак більше в Динамо (на 6), а ось небезпечніше діяв Ференцварош (перевага у 5 гострих наступів).