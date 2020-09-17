"Нет, это не правда. Это чьи-то выдумки", – цитирует Филиппова издание Footboom.

Филиппов близок к переходу в чемпионат Бельгии – форвард уже сегодня должен подписать контракт

Напомним, накануне многочисленные украинские и бельгийские СМИ распространили информацию о трансфере форварда Десны в Сент-Трюйден. Вроде бы украинец уже сегодня должен был прибыть в Бельгию, чтобы поставить свою подпись в контракте сроком на два года.

К слову, соглашение Александра с черниговским клубом действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 млн евро.

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