"Почну зі Зорі. Хлопці молодці і всі, напевно, помітили, що вони ближче до кінця групового раунду розігралися, відчули потрібний ритм, знайшли свій футбол. Перемоги над АЕКом і Лестером є доказом. Шкода, що перші три гри вони, можна сказати, провалили. Після цього важко було виправити ситуацію.

Філіппов проігнорував представників Шахтаря і Десни у виборі найкращих гравців УПЛ за підсумками року

Всі розуміли, що у Динамо складна група, що вони будуть боротися за вихід в Лігу Європи з Ференцварошем. Кияни молодці, вийшли в ЛЄ, я їх з цим вітаю. Думаю, третє місце в групі Ліги чемпіонів – це хороший результат.

Важко було повірити, що Шахтар, потрапивши в таку складну групу, зможе двічі обіграти Реал і двічі зіграти внічию з Інтером. Звичайно, прикро, що так зіграли з Борусією, від якої багато голів пропустили. Але, думаю, "гірники" вже зробили аналіз над помилками. Молодці, вийшли в Лігу Європи. Це хороший турнір, в якому, я впевнений, і Динамо, і Шахтар пройдуть якнайдалі. Хочеться, щоб Динамо і Шахтар зустрілися у фіналі Ліги Європи", – резюмував Філіппов в інтерв'ю Sport.ua.

Зауважимо, кияни на стадії 1/16 фіналу ЛЄ протистоятимуть Брюгге, а донеччани – Маккабі Тель-Авів.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"