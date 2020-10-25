Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов другий матч поспіль записав у свій актив результативну дію. У попередній грі він забив Беерсхоту.

Бельгія, 10 тур

Сент-Трюйден – Стандард – 2:0

Голи: Назон, 37, Де Ріддер, 73

В рамках 10-го туру команда українця приймала одного із лідерів – льєжський Стандард. Суперники провели доволі рівний перший тайм, але господарі спромоглися забити – відзначився Назон.

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Зауважимо, що гол для свого одноклубника створив Філіппов. Олександр з глибини виконав класний прихований пас у штрафний майданчик, де момент вправно використав Назон. У другому таймі шедевральний м'яч забив Де Ріддер, закріпивши перевагу господарів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Сент-Трюйдена. "Канарки" до сьогодні не знали смаку перемог понад два місяці – від 2 серпня, коли був обіграний Гент. Тепер у команди Олександра Філіппова 9 очок і 14 сходинка. Безвиграшна серія налічувала 8 поєдинків.

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