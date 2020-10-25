Філіппов відзначився розкішним асистом, який допоміг Сент-Трюйдену перемогти вперше за 8 матчів
Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов другий матч поспіль записав у свій актив результативну дію. У попередній грі він забив Беерсхоту.
Бельгія, 10 тур
Сент-Трюйден – Стандард – 2:0
Голи: Назон, 37, Де Ріддер, 73
В рамках 10-го туру команда українця приймала одного із лідерів – льєжський Стандард. Суперники провели доволі рівний перший тайм, але господарі спромоглися забити – відзначився Назон.
Ярмоленко втретє став батьком – фото дня від лідера збірної України
Зауважимо, що гол для свого одноклубника створив Філіппов. Олександр з глибини виконав класний прихований пас у штрафний майданчик, де момент вправно використав Назон. У другому таймі шедевральний м'яч забив Де Ріддер, закріпивши перевагу господарів.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Сент-Трюйдена. "Канарки" до сьогодні не знали смаку перемог понад два місяці – від 2 серпня, коли був обіграний Гент. Тепер у команди Олександра Філіппова 9 очок і 14 сходинка. Безвиграшна серія налічувала 8 поєдинків.
Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається