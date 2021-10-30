"Зараз великі футбольні організації, зокрема ФІФА, женуться за економічною наживою. Вони хочуть заробляти більше та більше. Для такої футбольної країни як Україна, проведення чемпіонату світу раз на два роки – це добре, бо ми теж зароблятимемо якісь гроші. Також завдяки успіхам нашої команди ми матимемо можливість грати з топовими збірними.

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Для топових збірних – таке нововведення стане негативним фактором. Великою кількістю турнірів вже незадоволені не лише тренери, які не мають нормального тренувального процесу, а й футболісти. Футбол із дійства перетворюється на рутину", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року повинен відбуватися у листопаді-грудні, що створить неабиякі проблеми для клубного сезону.

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