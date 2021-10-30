"ФІФА женеться за наживою": Вацко знайшов позитив для України у проведенні чемпіонату світу раз на два роки
Журналіст Віктор Вацко висловився щодо ідеї ФІФА проводити Мундіаль кожні два роки.
"Зараз великі футбольні організації, зокрема ФІФА, женуться за економічною наживою. Вони хочуть заробляти більше та більше. Для такої футбольної країни як Україна, проведення чемпіонату світу раз на два роки – це добре, бо ми теж зароблятимемо якісь гроші. Також завдяки успіхам нашої команди ми матимемо можливість грати з топовими збірними.
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Для топових збірних – таке нововведення стане негативним фактором. Великою кількістю турнірів вже незадоволені не лише тренери, які не мають нормального тренувального процесу, а й футболісти. Футбол із дійства перетворюється на рутину", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".
Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року повинен відбуватися у листопаді-грудні, що створить неабиякі проблеми для клубного сезону.
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