"Сейчас крупные футбольные организации, в частности ФИФА, гонятся за экономической наживой. Они хотят зарабатывать больше и больше. Для такой футбольной страны как Украина, проведение чемпионата мира раз в два года – это хорошо, потому что мы тоже будем зарабатывать какие-то деньги. Также благодаря успехам нашей команды у нас будет возможность играть с топовыми сборными.

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Для топовых сборных такое нововведение станет негативным фактором. Большим обилием турниров уже недовольны не только тренеры, которые не имеют нормального тренировочного процесса, но и футболисты. Футбол из действа превращается в рутину", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, чемпионат мира 2022 года должен проходить в ноябре-декабре, что создаст серьезные проблемы для клубного сезона.

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