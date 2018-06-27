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Нігерія – Аргентина: як Мессі мотивував партнерів промовою та віддавав вказівки Сампаолі

16:43 830 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: як Мессі мотивував партнерів промовою та віддавав вказівки Сампаолі
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі у матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 проти Нігерії не лише забив гол за збірну Аргентини, але й довів усім скептикам, що може бути лідером національної команди.

Аргентинці перемогли "суперорлів" з рахунком 2:1. Один з голів забив Мессі, який й отримав звання найкращого гравця матчу.

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Камери вихопили кілька цікавих моментів з Ліонелем. У перерві матчу Лео зібрав навколо себе команду, щоб мотивувати її промовою. Можливо, Мессі навіть давав своїм партнерам якісь настанови на другу половину гри. Принаймні, це виглядає ймовірним, адже перед матчем з Нігерією аргентинські ЗМІ писали, що Хорхе Сампаолі втратив контроль над командою.

Потім у кадр потрапив цікавий момент спілкування капітана з Сампаолі. Мессі щось сказав помічнику головного тренера, зухвало проігнорувавши Хорхе. Коуч ніяково перепитав Лео, на що гравець кивнув головою. Якраз після цього моменту на полі з'явився Серхіо Агуеро, з яким у Сампаолі виник конфлікт під час ЧС-2018.

У ЗМІ вважають, що Мессі просив, щоб на поле випустили саме форварда Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, Аргентина зіграє у 1/8 фіналу ЧС з Францією. Матч відбудеться у Казані 30 червня.

Мессі мотивує партнерів:

Мессі дає вказівки тренерському штабу:

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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