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ФФУ зробила офіційну заяву щодо квитків на матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу

17:47 740 Читать на русском
ФФУ зробила офіційну заяву щодо квитків на матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу
Арена Львів / Фото ФФУ

Схоже, на поєдинку Україна – Сербія в рамках відбору до Євро-2020 очікується ажіотаж.

 

"Основна частина квитків на всі матчі, у тому числі на два найближчі поєдинки національної збірної, які відбудуться у Львові, реалізується саме на ресурсі ticketsbox.com.

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Частина квитків включається до квоти футбольної громадськості. В Україні це представники обласних, районних і міських федерацій з усіх регіонів держави, колективних членів ФФУ та учасники соціальних програм ФФУ.

Зважаючи на значний ажіотаж навколо матчу Україна — Сербія, на цей час квитки, що були у вільному продажу, уже закінчилися. Водночас у разі, якщо не всі квитки, які зараз входять до соціальної квоти й квоти футбольної громадськості, будуть вибрані, вони надійдуть у вільний продаж, про що ми повідомимо окремо", – йдеться в офіційній заяві на сайті ФФУ.

Нагадаємо, 7 та 10 червня у Львові на Арені Львів збірна України проведе матчі відбору на Євро-2020 з національними збірними Сербії та Люксембургу відповідно.

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Теги
ФФУ Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія Арена Львів Україна Україна
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