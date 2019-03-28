ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію Мораєса

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький прокоментував ситуацію з розслідуванням УЄФА щодо двох перших матчів збірної України у відборі до Євро-2020 проти Люксембургу та Португалії.

"Федерації футболу Португалії та Люксембургу у визначеному Дисциплінарним кодексом УЄФА порядку подали до УЄФА протести стосовно можливої неправомірної участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 гравця збірної України Жуніора Мораєса.

УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса

Відповідно до передбаченої процедури Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відкрив два дисциплінарних провадження та надав ФФУ час для пояснень своєї правової позиції в цьому питанні.

Рішення за результатами розгляду протестів будуть прийняті на наступному засіданні комітету, час проведення якого буде визначено пізніше.

Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораєса до збірної України для підготовки та участі в матчах із Португалією та Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораєса до складу збірної України.

Тому ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020", – цитує Запісоцького офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу. Таким чином наразі в активі "синьо-жовтих" 4 очки та поточне перше місце в групі B.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020