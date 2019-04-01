Євро-2020: розпочався продаж квитків на домашні матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу

Розпочинається процедура продажу квитків на матчі кваліфікаційного раунду Євро-2020 Україна – Сербія та Україна – Люксембург.

Перші домашні матчі кваліфікації Євро-2020 національна збірна України проведе у Львові: 7 червня підопічні Андрія Шевченка зіграють з командою Сербії, а 10 червня з Люксембургом.

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З 1 квітня 2019 року у вболівальників є можливість придбати квитки окремо на кожний матч, а також абонемент на два матчі зі знижкою 20%, повідомляє прес-служба ФФУ.

Продаж квитків буде відбуватися на сайті ticketsbox.com. Зазначається, що одна особа не може придбати більше чотирьох абонементів/квитків. Для отримання знижки необхідно в поле "промокод" слово ABONEMENT. Згодом квитки з'являться в касах Арени Львів.

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Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2020 з нічиєї проти Португалії та перемогою над Люксембургом і наразі очолює турнірну таблицю групи В.