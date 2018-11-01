ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 на ОСК Металлист

ФФУ и Харьковская ОГА подготовят документы для заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Опыт проведения международных матчей в Харькове побудил ФФУ и Харьковскую ОГА принять решение о подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году на стадионе ОСК Металлист.

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Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Заметим, официальную заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 нужно подать до 15 февраля 2019 года. Кроме Харькова на проведение матча претендуют Минск, Хельсинки и Белфаст.

Напомним, ранее Павелко рассказывал, что планируется подготовить заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 в Украине, правда тогда в словах президента ФФУ фигурировал НСК Олимпийский, что в Киеве.