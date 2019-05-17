ФФУ перейменують в Українську асоціацію футболу

Сьогодні, 17 травня, у Запоріжжі відбудеться 9-й конгрес Федерації Футболу України.

За інформацією служби новин телеканалу "Футбол 1" керівництво ФФУ вирішило винести на Конгрес, який проходить сьогодні в Запоріжжі, питання зміни назви організації.

ФФУ готова повністю профінансувати впровадження VAR в УПЛ

Зазначається, що із сьогоднішнього дня ФФУ буде називатися Українською асоціацією футболу. Ця ідея була озвучена в УЄФА і отримала підтримку.