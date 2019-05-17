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ФФУ переименуют в Украинскую ассоциацию футбола

17 мая 12:17 99 Читати українською
ФФУ переименуют в Украинскую ассоциацию футбола
Андрей Шевченко / фото: ФФУ

Сегодня, 17 мая, в Запорожье состоится 9-й конгресс Федерации футбола Украины.

По информации службы новостей телеканала "Футбол 1", руководство ФФУ решило вынести на Конгресс, который проходит сегодня в Запорожье, вопрос изменения названия организации.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня ФФУ будет называться Украинской ассоциацией футбола. Эта идея была озвучена в УЕФА и получила поддержку.

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