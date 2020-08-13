РБ Лейпциг пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно вибивши Атлетіко

РБ Лейпциг перед чвертьфіналом не мав особливих проблем зі складом, якщо не згадувати про продаж Вернера – основний нападник та ключовий футболіст у побудові гри перейшов у Челсі до рестарту ЛЧ. Були також деякі побоювання за форму Поульсена, але Юліан Нагельсманн вважає турнір передсезонкою – саме тому Юсуфа поставили у старт. Дієго Сімеоне, своєю чергою, повинен був обійтись без Корреа та Врсалько, у яких виявили коронавірус. Також Чоло залишив у запасі Феліша, довіривши напад Кості та Льоренте. Загалом, обидві команди вийшли у доволі потужних складах.

РБ Лейпциг – Атлетіко – відео голів

Атлетіко прогнозовано віддав ініціативу зі старту, але зон для футболістів РБ Лейпциг мадридці практично не відкривали. Втім, вже на 4-й хвилині іспанці могли пропустити внаслідок подачі та відскоку на Хальстенберга – Марсель опинився у метрах семи від воріт і пробив зльоту, запустивши м'яч над воротами. Підопічні Чоло Сімеоне, тим часом, намітили ослаблену зону на правому фланзі німців, через який раз за разом почали прориватися Карраско та Лоді. Спочатку це виливалось у стандарти – на 10-й хвилині Савіч навіть замкнув одну з подач неприємним ударом головою. Гулачі не без проблем спіймав м'яч, ледь не влетівши разом з ним у ворота.

Атлетіко продовжував хитати правий фланг РБ. На 13-й хвилині через нього промчав Лоді, який у завершенні слалому викотив пас на лівий край штрафного під удар Карраско – той потужно пробив у ближній кут, змусивши Гулачі виконувати класний сейв. Далі пішов навіс з кутового та заблоковане замикання Хіменеса, після якого Гулачі підбив Сауля у власному штрафному. На щастя для Лейпцига, арбітри вирішили, що фолу з боку голкіпера не було. Німці огризнулися дальнім і дуже неточним пострілом Кампля, а іспанці ще кілька хвилин раз за разом пролітали своїм лівим флангом до межі поля. Клостерману та Лаймеру було дуже важко.

Активна фаза першого тайму завершилась десь до 20-ї хвилини. Наступні півгодини пройшли під значком позиційної боротьби без особливого загострення: у РБ Лейпциг можна відзначити лише кілька вривань у штрафний з передачами без завершення та удар Упамекано головою в руки Облаку, а у Атлетіко згадуються неточний постріл Сауля метрів з 20-ти та дуже невдале замикання Савіча у компенсований час. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму РБ Лейпциг прогнозовано захопив контроль над м'ячем, але цього разу Атлетіко занадто низько сів, зустрічаючи суперника на власній третині поля. Не встиг цей факт стати очевидним, як німці покарали іспанців: білдап за участі Поульсена, Кампля та Лаймера завершився проникною передачею Конрада на правий край штрафного, звідки Забітцер навісив точно на голову Ольмо – Дані замкнув у дальній кут. 1:0! Йшла 50-та хвилина.

Атлетіко провів у відповідь контратаку з проривом Льоренте на правий край штрафного, але пробити Маркосу не дали. РБ Лейпциг відповів дальнім ударом Упамекано в руки Облаку на 57-й хвилині та дуже неточним пострілом Ольмо на 58-й. Дієго Сімеоне, тим часом, кинув у бій Феліша, який розігнав класну контратаку на 62-й хвилині – в її завершенні пішла передача на лівий фланг карного майданчика. Її прийняв Лоді, який одразу ж упав, імітуючи фол Упамекано, однак арбітр Шимон Марчіняк розкусив Ренана, показавши йому жовту за симуляцію.

РБ Лейпциг натяку не зрозумів, а Феліш продовжвував розганяти контратаки та заробляти стандарти. Німці мовчали, за що були покарані на 69-й хвилині: Феліш обігрався у стіночку й увірвався у штрафний, де отримав по ногах від Клостермана – пенальті! Сам же Жоау його й реалізував. 1:1! Дієго Сімеоне одразу зняв з гри Косту й випустив Морату, а Юліан Нагельсманн замість Лаймера кинув у бій Адамса.

В наступні 15 хвилин РБ Лейпциг тримав м'яч під контролем і часто проводив затяжні комбінації на третині поля мадридців, однак вільних зон підопічні Нагельсманна не отримували. Атлетіко намагався підчатувати німців на контратаках, але нічого цікавішого за кілька стандартів та заблокованих ударів команді Сімеоне створити не вдалося. Розуміючи, що в атаці бракує швидкості та свіжих ідей, тренерський штаб "биків" зняв Ольмо та Лаймера, відправивши на поле Шика та Айдара. Останній примудрився отримати жовту у першому ж фолі. Дієго Сімеоне замін не проводив.

Все йшло до овертаймів, однак на 88-й хвилині мадридці пропустили фатальний удар: Анхеліньйо отримав шикарну діагональ і прострілив у розрив між лініями на абсолютно вільного Адамса, який метрів з 22-х завдав удару з рикошетом від Савіча – 2:1!

Дієго Сімеоне кинув у бій Феліпе, Атлетіко в компенсований час пішов у навалу, але відігратися іспанцям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу "биків".

Таким чином, РБ Лейпциг вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінеться з ПСЖ.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара