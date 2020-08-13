ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Аталантою – Маліновський драматично вилетів з Ліги чемпіонів

Аталанта була на порозі сенсації в цьогорічній Лізі чемпіонів, але завершення сезону в Італії насторожувало вболівальників – бергамаски відверто збавляли оберти. Однією з інтриг було питання появи Маліновського в основі – Руслан залишився на банці, поступившись місцем Пашалічу. У ПСЖ вийшли найсильніші, окрім Мбаппе.

Аталанта – ПСЖ – відео голів

Аталанта стартувала з високого пресингу й почала загострювати вже на 3-й хвилині зустрічі, коли Гомес з-за меж штрафного пробив по центру. ПСЖ одразу ж відповів проривом Неймара й виходом на побачення зі Спортьєлло, однак у завершенні бразилець незграбно спрямував м'яч повз ворота. Надалі команди розмінялися кількома атаками без завершення, а на 11-й хвилині бергамаски створили перший по-справжньому гольовий момент – це Хатебур головою замкнув закидання від Гомеса, змусивши Наваса виконувати красивий сейв. Після подачі з кутового пробивав Кальдара, але і Навас потягнув, і офсайд помітили арбітри. Ще за дві хвилини головою з лінії воротарського стріляв Джімшіті, але це було неточно. ПСЖ огризнувся на 19-й проривом по флангу з неточним прострілом.

В другій третині першого тайму парижани зуміли відвести гру від власних воріт і почали контролювати м'яч, але бергамаски все одно виглядали гостріше. Французи зуміли організувати лише кілька кросів без загострення, наражаючись на контратаки. Зрештою, італійці добилися свого: на 27-й хвилині Сапата увірвався в штрафний та проштовхнув м'яч вправо на Пашаліча, а той у дотик закрутив м'яч у дальній кут – 1:0!

Втім, за хвилину Маріо міг стати антигероєм, дозволивши Неймару переграти себе й потужно пробити з лінії напівкола повз стійку воріт. На 35-й же хвилині бразилець потужно пробив зі стандарту, змусивши вступати в гру Спортьєлло.

В ендшпілі тайму гра заспокоїлася, хоча ініціатива явно була за ПСЖ. Парижани провели кілька атак без гострого завершення, а на 42-й хвилині третю нагоду змарнував Неймар – шкіряний зрізався з ноги бразильця і полетів у космос. Зрештою на перерву команди пішли за мінімальної переваги Аталанти.

Початок другого тайму був схожим на завершення першого, але Аталанта частіше відповідала контратаками. На 47-й хвилині де Роон пробив з дистанції, однак постріл накрив Маркіньйос; на 49-й же Джімшіті пробивав головою після кутового – над поперечиною. ПСЖ огризнувся штрафним Неймара, який накрив де Роон. Найкращий момент змарнували на 57-й хвилині – це Дмимшиті крутив у кут метрів з семи після розіграшу стандарту, але не влучив. Взагалі, стандартів побільшало, але футболісти часто фолили й отримували жовті картки. Потрібно було щось змінювати – на 60-й хвилині Гасперіні кинув у бій Маліновського та Паломіно, а Тухель відправив у гру Мбаппе.

ПСЖ одразу притиснув Аталанту, однак темп парижан дещо збила травма Наваса, якого змінив Ріко. На 70-х хвилинах у французів на поле ще й вийшли Паредес, Шупо-Мотінг і Дракслер, однак розривали головні зірки. Мбаппе міг забити на 74-й: чемпіон світу протягнув м'яч лівим флангом, увірвався у штрафний майданчик суперника і потужно пробив – Спортьєлло врятував Аталанту. На 76-й Неймар втратив шикарну можливість, вистріливши повз захисника з району одинадцятиметрової позначки, однак голкіпер бергамасків знову продемонстрував блискучу реакцію. На 80-й та 81-й дві шикарні можливості мав Мпаппе: спочатку француз пробив з дистанції в руки Спортьєлло, а потім виходив на побачення з ним – Паломіно встиг накрити постріл!

Французи тиснули до останнього. На 86-й хвилині зрівняти рахунок ударом головою з близької дистанції міг Шупо-Мотінг, але м'яч пролетів над поперечиною. Ще за хвилину Дракслер двічі пробивав по воротах бергамців і обидва рази м'яч пролетів високо над воротами. Аталанта відверто стояла в обороні, а Гасперіні кидав у бій Кастаня та да Ріву. Бергамаски ризикували, граючи в такій манері – і ризик не виправдався. На 90-й хвилині Маркіньйос заштовхав м'яч у ворота після подачі Шупо-Мотінга з флангу та скидки Неймара. Аталанта поплила, і на 90+3-й Шупо-Мотінг замкнув простріл Мбаппе з лівого краю штрафного – 1:2. Це був кінець.

Таким чином, ПСЖ вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінеться з переможцем пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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