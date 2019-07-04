Ференцварош Реброва впевнено здолав бельгійський Мускрон у контрольному матчі

Ференцварош Реброва з Харатіним, Ігнатенком і Зубковим у складі переграв Мускрон (2:0).

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Ференцварош – Мускрон – 2:0

Голи: Прішкін, 82, Шкварка, 90+2

Ференцварош Реброва впевнено переграв Мускрон у контрольному матчі. Перший тайм пройшов без голів, а в другому угорці відкрили рахунок аж на 82-й хвилині завдяки забитому м'ячу Прішкіна. А вже у компенсований час Шкварка поставив крапку в матчі, подвоївши перевагу Ференцвароша.

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Відзначимо, що Зубков провів увесь матч на полі у складі угорців, і мав нагоду відзначитись голом, Харатін відіграв 68 хвилин, а Ігнатенко був замінений на 83-й хвилині.