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Фердінанд: Те, що Роналду виробляє на ЧС-2018 – незаконно

16 червня 11:48 4414 Читать на русском
Фердінанд: Те, що Роналду виробляє на ЧС-2018 – незаконно
Роналду та Фердінанд / фото: Sky Sports

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд прокоментував гру Кріштіану Роналду в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Іспанії.

Нагадаємо, Роналду став автором хет-трику у ворота Давіда Де Хеа, а також встановив кілька неймовірних досягнень.

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Ріо Фердінанд не залишився осторонь цього неймовірного матчу, відзначивши гру свого екс-одноклубника.

"Я не можу дихати. Те, що Роналду виробляє на Кубку світу в Росії – це незаконно", – написав Фердінанд у своєму Твіттері.

Даний хет-трик дозволив Роналду очолити залік бомбардирів ЧС-2018.

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ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія - Іспанія Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд
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