Фердінанд: Те, що Роналду виробляє на ЧС-2018 – незаконно

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд прокоментував гру Кріштіану Роналду в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Іспанії.

Нагадаємо, Роналду став автором хет-трику у ворота Давіда Де Хеа, а також встановив кілька неймовірних досягнень.

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Ріо Фердінанд не залишився осторонь цього неймовірного матчу, відзначивши гру свого екс-одноклубника.

"Я не можу дихати. Те, що Роналду виробляє на Кубку світу в Росії – це незаконно", – написав Фердінанд у своєму Твіттері.

Даний хет-трик дозволив Роналду очолити залік бомбардирів ЧС-2018.

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