Фердинанд: То, что Роналду творит на ЧМ-2018 – незаконно

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче 1 тура ЧМ-2018 против Испании.

Напомним, Роналду стал автором хет-трика в ворота Давида Де Хеа, а также установил несколько невероятных достижений.

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Рио Фердинанд не остался в стороне от этого невероятного матча, отметив игру своего экс-одноклубника.

"Я не могу дышать. То, что Роналду творит на Кубке мира в России – это незаконно", – написал Фердинанд в своем Твиттере.

Данный хет-трик позволил Роналду возглавить зачет бомбардиров ЧМ-2018.

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