toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Фердинанд: То, что Роналду творит на ЧМ-2018 – незаконно

16 июня 11:50 756 Читати українською
Фердинанд: То, что Роналду творит на ЧМ-2018 – незаконно
Роналду и Фердинанд / фото: Sky Sports

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче 1 тура ЧМ-2018 против Испании.

Напомним, Роналду стал автором хет-трика в ворота Давида Де Хеа, а также установил несколько невероятных достижений.

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Рио Фердинанд не остался в стороне от этого невероятного матча, отметив игру своего экс-одноклубника.

"Я не могу дышать. То, что Роналду творит на Кубке мира в России – это незаконно", – написал Фердинанд в своем Твиттере.

Данный хет-трик позволил Роналду возглавить зачет бомбардиров ЧМ-2018.

ЧМ-2018 Португалия – Испания: Роналду творит море рекордов из ничего, и вопросы к судье Рокки

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия - Испания Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
51
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук