Капітан Кальярі приєднається до Фенербахче, інформує журналіст Ніколо Скіра. Сторони повинні закрити угоду сьогодні, 17 липня, а завтра Педро вирушить у Стамбул для проходження медогляду й підписання контракту.

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Жоао підготували контракт до літа 2025 року, зарплатня становитиме 2,5 мільйона у євровалюті. Кальярі ж, який вилетів із Серії А за підсумками минулого сезону, отримає за свого гравця 6,5 млн.

Зауважимо, італієць з бразильським корінням виступає за "острів'ян" з 2014-го. За 8 сезонів форвард награв 273 поєдинки (87 голів та 20 асистів) й дослужився до статусу капітана. У березні він дебютував за збірну Італії.

Педро має усі шанси незабаром зіграти проти Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 20 липня у Польщі, матч-відповідь у Стамбулі – 27-го.

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