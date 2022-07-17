Київський клуб опублікував список гравців, які можуть зіграти у поєдинках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

Мірча Луческу вніс у список 28 футболістів – 21 за списком "А" і 7 за списком "Б", інформує офіційний сайт київського клубу.

Динамо – Фенербахче: став відомий транслятор матчу Ліги чемпіонів

Заявка Динамо на матчі з Фенербахче:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)

Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (останні троє – список Б).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Антюх, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Олександр Яцик (останні двоє – список Б).

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Владислав Ванат (список Б).

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо і Фенербахче відбудеться 20 липня у Польщі. Матч-відповідь у Стамбулі запланований на 27 липня.

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