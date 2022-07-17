Турки продолжают активную трансферную деятельность в летнее межсезонье. В скором времени новичком станет Жоао Педро.

Капитан Кальяри присоединится к Фенербахче, информирует журналист Николо Скира . Стороны должны закрыть соглашение сегодня, 17 июля, а завтра Педро отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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Жоао подготовили контракт до лета 2025 года, зарплата будет составлять 2,5 миллиона в евровалюте. Кальяри, вылетевший из Серии А по итогам прошлого сезона, получит за своего игрока 6,5 млн.

Отметим, итальянец с бразильскими корнями выступает за "островян" с 2014-го. За 8 сезонов форвард наиграл 273 поединка (87 голов и 20 ассистов) и дослужился до статуса капитана. В марте он дебютировал за сборную Италии.

У Педро есть все шансы вскоре сыграть против Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 20 июля в Польше, ответный матч в Стамбуле – 27 июля.