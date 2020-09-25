Фенербахче підписав екс-одноклубника Маліновського
Нападник бірмінгемської Астон Вілли Мбвана Саматта продовжить кар'єру на берегах Босфору.
Форвард Астон Вілли Мбвана Саматта став гравцем Фенербахче, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Лаціо придбав найкращого бомбардира Фенербахче за 20 млн євро
"Жовті канарки" орендували 27-річного футболіста до кінця сезону, після якого вступить у дію повноцінна угода про трансфер танзанійця до 30 червня 2024 року. Англійці отримають за гравця 6 млн євро.
Нагадаємо, Саматта перейшов у Астон Віллу у січні 2020 року з Гента за 10,5 млн євро. У бельгійському клубі, де його партнером був наш Руслан Маліновський, він провів 4 роки.
Дебютувати за свій новий клуб Саматта зможе вже 27 вересня у дербі проти Галатасарая.
Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України