Форвард Астон Вілли Мбвана Саматта став гравцем Фенербахче, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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"Жовті канарки" орендували 27-річного футболіста до кінця сезону, після якого вступить у дію повноцінна угода про трансфер танзанійця до 30 червня 2024 року. Англійці отримають за гравця 6 млн євро.

Нагадаємо, Саматта перейшов у Астон Віллу у січні 2020 року з Гента за 10,5 млн євро. У бельгійському клубі, де його партнером був наш Руслан Маліновський, він провів 4 роки.

Дебютувати за свій новий клуб Саматта зможе вже 27 вересня у дербі проти Галатасарая.

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