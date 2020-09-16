Лаціо придбав найкращого бомбардира Фенербахче за 20 млн євро
13:08 - Читать на русском
Лаціо вирішив підсилити атаку перед стартом нового сезону.
Новачком "орлів" став форвард Фенербахче Ведат Мурікі, інформує офіційний сайт римлян.
Лаціо офіційно оголосив про трансфер Рейни
Лаціо не розкриває умов особистого контракту косовара та суму трансферу. За неофіційними даними, вона склала 20 млн євро. Мурікі став найкращим бомбардиром Фенербахче у минулому сезоні – 15 голів в 32 матчах.
До слова, Лаціо розпочне новий сезон 26 вересня гостьовим матчем проти Кальярі.
Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter