Форвард Астон Виллы Мбвана Саматта стал игроком Фенербахче, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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"Желтые канарейки" арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона, после которого вступит в действие полноценное соглашение о трансфере танзанийца до 30 июня 2024 года. Англичане получат за игрока 6 млн евро.

Напомним, Саматта перешел в Астон Виллу в январе 2020 года из Гента за 10,5 млн евро. В бельгийском клубе, где его партнером был наш Руслан Малиновский, он провел 4 года.

Дебютировать за свой новый клуб Саматта сможет уже 27 сентября в дерби против Галатасарая.

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