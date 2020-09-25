Фенербахче подписал экс-одноклубника Малиновского
Нападающий бирмингемской Астон Виллы Мбвана Саматта продолжит карьеру на берегах Босфора.
Форвард Астон Виллы Мбвана Саматта стал игроком Фенербахче, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
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"Желтые канарейки" арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона, после которого вступит в действие полноценное соглашение о трансфере танзанийца до 30 июня 2024 года. Англичане получат за игрока 6 млн евро.
Напомним, Саматта перешел в Астон Виллу в январе 2020 года из Гента за 10,5 млн евро. В бельгийском клубе, где его партнером был наш Руслан Малиновский, он провел 4 года.
Дебютировать за свой новый клуб Саматта сможет уже 27 сентября в дерби против Галатасарая.
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