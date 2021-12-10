Кравець став менше отримувати ігрового часу з приходом Ільхана Палута на посаду головного тренера Коньяспора, через що розмірковує щодо відходу з клубу, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що нападник може залишитись у Коньяспорі лише якщо наставник покине клуб раніше. Угода Артема з турецьким клубом розрахована до літа 2022 року.

Додамо, що Кравець загалом відіграв у 14 матчах під керівництвом Палута, у яких він забив 2 голи. У поточному сезоні українець зіграв лише 10 хвилин, не відзначившись результативними діями.

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