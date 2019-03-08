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Феллаїні завершив кар'єру в збірній Бельгії

09:31 84 Читать на русском
Феллаїні завершив кар'єру в збірній Бельгії
Маруан Феллаїні та Роберто Мартінес / Twitter

Півзахисник Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні повідомив про припинення виступів у національній команді.

"Після 12 років виступів за Бельгію на вищому рівні я вирішив завершити кар'єру в збірній. Це було важке рішення, однак я відчуваю, що настав час піти і дати змогу наступному поколінню продовжити цей успішний період в історії бельгійського футболу.

Для мене було честю представити мою країну в 87 матчах, двічі взяти участь в чемпіонатах світу і раз в чемпіонаті Європи. Я маю багато чудових спогадів про "червоних дияволів" з моменту мого дебюту за команду в 2007 році до ЧС-2018. Я надзвичайно пишаюся тим, що Бельгія зараз займає перше місце в рейтингу ФІФА.

Феллаїні кардинально змінив імідж – його не впізнати

Хочу подякувати всім, хто був частиною моєї кар'єри в збірній, особливо партнерам по команді, з багатьма з яких ми назавжди залишимося друзями, і всіх тренерів, з якими мені довелося працювати. Хочу також подякувати всім бельгійським уболівальникам, які подорожували по світу, щоб підтримувати нас.

Бажаю тренеру і команді успіхів у майбутній кваліфікації на Євро-2020. Дякую, Бельгія", – написав Маруан Феллаїні у своєму Twitter.

Маруан виступав за збірну з 2007 року та забив 18 голів у 87 поєдинках у складі "червоних дияволів". На ЧС-2018 він виграв з Бельгією бронзові медалі.

Нагадаємо, що цієї зими Феллаїні перейшов з Манчестер Юнайтед в Шаньдун Лунен. У своєму дебютному матчі чемпіонату Китаю він відзначився переможним голом.

Теги
Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Бельгія Бельгія Євро-2020
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