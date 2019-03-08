Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник Шаньдун Лунэн Маруан Феллайни сообщил о прекращении выступлений в национальной команде.

"После 12 лет выступлений за Бельгию на высшем уровне я решил завершить карьеру в сборной. Это было трудное решение, но я чувствую, что пришло время уйти и дать возможность следующему поколению продолжить этот успешный период в истории бельгийского футбола.

Для меня было честью представить мою страну в 87 матчах, дважды принять участие в чемпионатах мира и раз в чемпионате Европы. У меня много замечательных воспоминаний о "красных дьяволах" с момента моего дебюта за команду в 2007 году и к ЧМ-2018. Я очень горжусь тем, что Бельгия сейчас занимает первое место в рейтинге ФИФА.

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Хочу поблагодарить всех, кто был частью моей карьеры в сборной, особенно партнеров по команде, со многими из которых мы навсегда останемся друзьями, и всех тренеров, с которыми мне пришлось работать. Хочу также поблагодарить всех бельгийских болельщиков, которые путешествовали по миру, чтобы поддерживать нас.

Желаю тренеру и команде успехов в будущей квалификации на Евро-2020. Спасибо, Бельгия", – написал Маруан Феллайни в своем Twitter.

Маруан выступал за сборную с 2007 года и забил 18 голов в 87 поединках в составе "красных дьяволов". На ЧМ-2018 он выиграл с Бельгией бронзовые медали.

Напомним, что этой зимой Феллаини перешел из Манчестер Юнайтед в Шаньдун Лунэн. В своем дебютном матче чемпионата Китая он отметился победным голом.