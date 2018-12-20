Фекіра підозрюють у шахрайстві стосовно пенсіонерів

Лідер Ліона Набіль Фекір причетний до кримінальної справи, проте французька прокуратура побачила докази, які виправдовують футболіста.

Капітан Ліона Набіль Фекір у вівторок дав свідчення у справі про шахрайство, повідомляє Le Dauphinе Libеrе.

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На даний момент 25-річний француз проходить у цій справі як свідок. Слідчих зацікавила сума грошей, що проходить через один з банківських рахунків гравця.

"Ця справа стосується шахрайства стосовно пенсіонерів. Під підозрою кілька людей. Розслідування стосується крадіжки листів і банківських даних. На даному етапі розслідування є докази, які виправдовують Набіля Фекіра", – повідомило джерело в прокуратурі.