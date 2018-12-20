Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальники

Євген Коноплянка не зумів врятувати Шальке від поразки у матчі з Байєром в 16 турі Бундесліги (1:2), хоча мав можливість. Становище українця в гельзенкірхенському клубі стає дедалі гіршим.

Коноплянка давно не виходить у стартовому складі Шальке на матчі Бундесліги. Минулого туру він взагалі опинився поза заявкою, а замість нього Доменіко Тедеско включив тінейджерів Райта і Кутуку. Сьогодні на матч проти Байєра Євген повернувся на своє, на жаль, звичне місце – в запас. На 71-й хвилині українець вийшов замість Шопфа та відіграв до фінального свистка.

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За відведений час Коноплянка видав один гострий пас, виграв одне єдиноборство та один раз вдало пішов у дриблінг. Двічі бив по воротах Байєра – повз ціль. Через 2 хвилини після появи на полі Євген змарнував супершанс зрівняти рахунок (тоді вже було 1:2 на користь "аптекарів").

Шальке відібрав м'яч на чужій половині та організував швидкий випад. Скрибскі ідеальним пасом знайшов вільного Коноплянку, вивівши його фактично один на один з голкіпером. Українець затягнув момент, дочекався, поки його накриє Єдвай, і пробив далеко від площини воріт Байєра (удар потягнув на 0.36xG).

Американський Twitter Шальке відреагував на цей епізод відео з Уле Гуннаром Сульшером, яке сьогодні набрало популярності через призначення норвежця в МЮ. На ньому Сульшер закликає своїх підопічних по Мольде бити при першій нагоді по воротах, а не возитися з м'ячем. Так смм-менеджери Шальке потролили Коно – він свій момент для удару пропустив.

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Популярне німецьке видання 90PLUS написало, що такий "вбогий, невпевнений і спантеличений Коноплянка у своєму ідеальному моменті втілює в собі весь нинішній Шальке". Kicker називає шанс Коно найкращим, щоб зрівняти рахунок.

Вболівальники у мережі дуже критикують українця. Їх можна зрозуміти, оскільки цей епізод вплинув на підсумковий результат і поразку їхньої команди.

Genau deswegen ist #Konoplyanka kein großer Fußballer - er sucht immer unnötige 1 gegen 1 Situationen anstatt effektiv Fußball zu spielen.#S04B04 #schalke — Corny_OLX (@Can2Corny) 19 грудня 2018 р.

"Ось чому Коноплянка – не дуже хороший футболіст. Він завжди шукає непотрібні ситуації 1в1 замість того, щоб грати у футбол ефективно."

Selbst wenn die Schiedsrichter Leistung... suboptimal... war, wenn man einfach mal Fußball spielt dann gewinnt man da heute locker. Und wenn nochmal einer fragt warum ein konoplyanka nie spielt, der gucke sich bitte die Szene heute nochmal an. Zeigt es ganz gut — Kevin Mäteling (@Keviin2693) 19 грудня 2018 р.

"...Якщо хтось запитує, чому Коноплянка постійно не грає, просто нехай подивиться сьогоднішній матч ще раз".

Wir brauchen Konoplyanka nicht verkaufen. Den bringe ich freiwillig mit der Schubkarre zu jedem Verein, der ihn im Winter nimmt. Als Dankeschön lege ich noch ne Kiste Bier obendrauf. Von mir auch aus zwei Kisten. #S04B04 — Anna-Maria (@Icicestanna1) 19 грудня 2018 р.

"Нам не потрібно продавати Коноплянку. Я добровільно завезу тачку в той клуб, який його забере взимку. Ще й пиво зверху поставлю".

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