Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальники

Євген Коноплянка не зумів врятувати Шальке від поразки у матчі з Байєром в 16 турі Бундесліги (1:2), хоча мав можливість. Становище українця в гельзенкірхенському клубі стає дедалі гіршим.
Коноплянка давно не виходить у стартовому складі Шальке на матчі Бундесліги. Минулого туру він взагалі опинився поза заявкою, а замість нього Доменіко Тедеско включив тінейджерів Райта і Кутуку. Сьогодні на матч проти Байєра Євген повернувся на своє, на жаль, звичне місце – в запас. На 71-й хвилині українець вийшов замість Шопфа та відіграв до фінального свистка.
Шальке з Коноплянкою програв Байєру
За відведений час Коноплянка видав один гострий пас, виграв одне єдиноборство та один раз вдало пішов у дриблінг. Двічі бив по воротах Байєра – повз ціль. Через 2 хвилини після появи на полі Євген змарнував супершанс зрівняти рахунок (тоді вже було 1:2 на користь "аптекарів").
Шальке відібрав м'яч на чужій половині та організував швидкий випад. Скрибскі ідеальним пасом знайшов вільного Коноплянку, вивівши його фактично один на один з голкіпером. Українець затягнув момент, дочекався, поки його накриє Єдвай, і пробив далеко від площини воріт Байєра (удар потягнув на 0.36xG).
Американський Twitter Шальке відреагував на цей епізод відео з Уле Гуннаром Сульшером, яке сьогодні набрало популярності через призначення норвежця в МЮ. На ньому Сульшер закликає своїх підопічних по Мольде бити при першій нагоді по воротах, а не возитися з м'ячем. Так смм-менеджери Шальке потролили Коно – він свій момент для удару пропустив.
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Популярне німецьке видання 90PLUS написало, що такий "вбогий, невпевнений і спантеличений Коноплянка у своєму ідеальному моменті втілює в собі весь нинішній Шальке". Kicker називає шанс Коно найкращим, щоб зрівняти рахунок.
Вболівальники у мережі дуже критикують українця. Їх можна зрозуміти, оскільки цей епізод вплинув на підсумковий результат і поразку їхньої команди.
"Ось чому Коноплянка – не дуже хороший футболіст. Він завжди шукає непотрібні ситуації 1в1 замість того, щоб грати у футбол ефективно."
"...Якщо хтось запитує, чому Коноплянка постійно не грає, просто нехай подивиться сьогоднішній матч ще раз".
"Нам не потрібно продавати Коноплянку. Я добровільно завезу тачку в той клуб, який його забере взимку. Ще й пиво зверху поставлю".
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