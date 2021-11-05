Кінцівка поєдинку 4-го туру Ліги Європи між Байєром та Бетісом виявилася надзвичайно бойовою.

На останніх хвилинах нерви здали у головної зірки "огірків" – Набіля Фекіра. Упродовж поєдинку чемпіона світу регулярно били по ногах, а рахунок 0:4 явно не додав настрою.

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Останньою стала провокація Демірбая, який після свистка вибив м'яч з-під ніг Фекіра. Розлючений хавбек Бетіса вхопив суперника за горло, а потім брутально відштовхнув. До конфлікту негайно приєдналися інші гравці, спровокувавши масову штовханину. Наслідки – червоні картки для Фекіра і Демірбая.

Додамо, що перемога дозволила Байєру вирватися на першу сходинку групи G, а Бетіс залишився другим.

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Сутичка на 4:30 відео: