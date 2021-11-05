Концовка поединка 4-го тура Лиги Европы между Байером и Бетисом оказалась очень боевой.

На последних минутах нервы сдали у главной звезды "огурцов" – Набиля Фекира. В течение поединка чемпиона мира регулярно били по ногам, а счет 0:4 явно не прибавил настроения.

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Последней стала провокация Демирбая, после свистка выбившего мяч из-под ног Фекира. Разъяренный хавбек Бетиса схватил соперника за горло, а затем грубо оттолкнул. К конфликту немедленно присоединились другие игроки, спровоцировав массовую толкотню. Последствия – красные карточки для Фекира и Демирбая.

Добавим, что победа позволила Байеру вырваться на первое место группы G, а Бетис остался вторым.

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Потасовка на 4:30 видео: