Лучани програвали з рахунком 0:1 і на останніх хвилинах всією командою побігли під подачу кутового. Момент завершився ударом по воротах, але кіпер гостей Олег Мозіль впевнено зафіксував м'яч. Після цього на полі почалась справжня вакханалія (дивіться відео за посиланням).

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Захисник Волині Владислав Мороз роздратовано штовхнув у спину Ігоря Бойчука. Інші гравці Агробізнеса вирішили заступитись за партнера, і команди пішли "стінка на стінку". До цього хаосу приєднались тренери, судді, але за хвилину сутичка якимось дивом все ж вщухла.

Парадокс – рефері Олександр Кальонов обійшовся без червоних карток для гравців. За надто емоційні протести був вилучений лише асистент головного тренера Агробізнеса – Михайло Дячук-Ставицький.

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