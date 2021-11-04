Ліга Європи, 4-й тур

Група D

Антверпен – Фенербахче – 0:3

Голи: Ялдаш, 9, Майєр, 16, Беріша, 29

Група F

Брага – Лудогорець – 4:2

Голи: Аль-Мусраті, 25, Медейруш, 37, Галену, 40, Гонсалес, 73 – Сотіріу, 33, Пластун, 79

Група G

Байєр – Бетіс – 4:0

Голи: Діабі, 42, 52, Вірц, 86, Амірі, 90

Вилучення: Фекір, 90+3 (Бетіс, червона картка), Демірбай, 90+4 (Байєр, червона картка)

Група H

Динамо Загреб – Рапід Відень – 3:1

Голи: Петковіч, 13, Андріч, 34, Шутало, 83 – Кнасмюльнер, 8

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Фенербахче без особливих проблем здолав Антверпен. Спочатку Ялдаш зважився на удар здалеку і поцілив у правий кут. За сім хвилин Майє отримав філігранний пас п'ятою, увійшов у штрафний майданчик, змістився ближче до центру і пробив повз голкіпера, якого дезорієнтував захисник, махнувши ногою повз м'яч. В середині тайму турки забили втретє – Беріша у падінні завдав красивого удару у дальній кут після навісу з іншого флангу.

Брага вийшла вперед у матчі з Лудогорцем в середині першого тайму. Алі Аль-Мусраті завдав потужного удару здалеку, голкіпер відбив, але постріл був такої сили, що м'яч зрикошетив у ворота. Команді Ігоря Пластуна знадобилось лише вісім хвилин, аби відігратись: Сотіріу вивели сам на сам з голкіпером і кіпріот не схибив.

Та не встигли болгари, як слід відсвяткувати взяття воріт, як пропустили знову – Медейруш з району одинадцятиметрової позначки завдав гарматного удару під поперечину без шансів для кіпера Лудогорця. Майже одразу Галену зробив серйозну заявку на перемогу португальців, майстерно перекинувши круглого через воротаря. По перерві Гонсалес довів рахунок до непристойного. Однак, гості не поспішали здаватись і на 80-й хвилині Пластун головою влучно замкнув навіс з кутового, відродивши інтригу. На жаль, на більше Лудогорець не вистачило.

Байєр відзначився у воротах Бетіса у першому таймі двічі. І якщо гол Фрімпонга арбітр скасував через положення поза грою, то удар Діабі у шпарину між голкіпером і штангою було забито без будь-якого порушення. Одразу по перерві Мусса, завдяки рикошету, подвоїв рахунок, а під кінець матчу асистував Вірцу. На 90-й хвилині Амірі забив останній цвях у домовину Бетіса. Вже у доданий час за сутичку арбітр залишив команди у меншості і дав фінальний свисток.

Віденський Рапід забив у ворота загребського Динамо вже на восьмій хвилині. Любічіч віддав пас за спини захисників на Кнасмюльнера, той вийшов сам на сам з голкіпером і пробив у лівий кут. Мяч влучив у стійку і влетів у стіку. Та вже за п'ять хвилин Оршіч видав майстерний прохід лівим флангом, навісив у воротарський майданчик на Петковіча і той головою замкнув у сітку, відновивши статус-кво.

Ще до перерви хорвати подвоїли, а Ерджан Кара на останніх секундах свій шанс зрівняти змарнував. На останніх хвилинах другого тайму господарі забили втретє – Шутало головою вдало замкнув навіс зі стандарту.

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