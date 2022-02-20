Чемпіонат Угорщини, 21 тур

Фехервар – Уйпешт – 1:2

Голи: Ніколіч, 88 – Крузе, 45, Зівзівадзе, 74

До "віді" у Секешфегервар завітав аутсайдер угорської першості. З перших хвилин у старті господарів вийшли одразу три українці: Макаренко, Петряк і Шабанов. Лєднєв же ж залишився у запасі, так і не з'явившись на полі. Уйпешт був налаштований на боротьбу за виживання і активно провів перший тайм, переважаючи команду українців.

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По перерві гості забили. Це Крузе розібрався з обороною і пробив кіпера Фехервара. Одразу після гола пробивав Макаренко. Неточно. За кілька хвилин опісля наставник зняв Петряка, який абсолютно нічим не запам'ятався, зрештою, як і вся команда. Іван був майже без м'яча, подекуди йому доводилось опускатись аж на свою частину поля в його пошуках.

А Уйпешт подвоїв перевагу зусиллями Зівзівадзе. Тренери зробили кілька замін (поле покинув Макаренко, у стані суперника з'явився колишній гравець Динамо Тамаш Кадар), а Фехервар скоротив відставання: Ніколіч розстріляв ворота впритул. Цього було замало, адже пролунав фінальний свисток.

Команда українців залишилась четвертою, а відставання від лідера Ференцвароша складає 13 залікових балів. Уйпешт нарешті покинув останню сходинку, але все ще розташовується у зоні вильоту.

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