Чемпионат Венгрии, 21 тур

Фехервар – Уйпешт – 1:2

Голы: Николич, 88 – Крузе, 45, Зивзивадзе, 74

К "види" в Секешфегервар приехал аутсайдер венгерского первенства. С первых минут в старте хозяев вышли сразу три украинца: Макаренко, Петряк и Шабанов. Леднев же остался в запасе, так и не появившись на поле. Уйпешт был настроен на борьбу за выживание и активно провел первый тайм, превосходя команду украинцев.

Сикан дебютным голом спас Ганзу от поражения – украинец забил через 2 минуты после выхода на смену

После перерыва гости забили. Это Крузе разобрался с обороной и пробил кипера Фехервара. Сразу после гола пробивал Макаренко. Неточно. Через несколько минут наставник снял Петряка, который ничем не запомнился, в конце концов, как и вся команда. Иван был почти без мяча, иногда ему приходилось опускаться на свою часть поля в его поисках.

Уйпешт удвоил преимущество усилиями Зивзивадзе. Тренеры сделали несколько замен (поле покинул Макаренко, в составе соперника появился бывший игрок Динамо Тамаш Кадар), а Фехервар сократил отставание: Николич расстрелял ворота в упор. Этого было мало, ведь раздался финальный свисток.

Команда украинцев осталась четвертой, а отставание от лидера Ференцвароша составляет 13 баллов. Уйпешт наконец-то покинул последнюю строчку, но все еще располагается в зоне вылета.