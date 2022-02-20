Фехервар проиграл четвертый раз подряд: Шабанов, Макаренко и Петряк не поразили на фоне аутсайдера с экс-динамовцем
Фехервар уступил Уйпешту в 21 туре элиты. В поединке приняли участие Евгений Макаренко, Иван Петряк и Артем Шабанов.
Чемпионат Венгрии, 21 тур
Фехервар – Уйпешт – 1:2
Голы: Николич, 88 – Крузе, 45, Зивзивадзе, 74
К "види" в Секешфегервар приехал аутсайдер венгерского первенства. С первых минут в старте хозяев вышли сразу три украинца: Макаренко, Петряк и Шабанов. Леднев же остался в запасе, так и не появившись на поле. Уйпешт был настроен на борьбу за выживание и активно провел первый тайм, превосходя команду украинцев.
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После перерыва гости забили. Это Крузе разобрался с обороной и пробил кипера Фехервара. Сразу после гола пробивал Макаренко. Неточно. Через несколько минут наставник снял Петряка, который ничем не запомнился, в конце концов, как и вся команда. Иван был почти без мяча, иногда ему приходилось опускаться на свою часть поля в его поисках.
Уйпешт удвоил преимущество усилиями Зивзивадзе. Тренеры сделали несколько замен (поле покинул Макаренко, в составе соперника появился бывший игрок Динамо Тамаш Кадар), а Фехервар сократил отставание: Николич расстрелял ворота в упор. Этого было мало, ведь раздался финальный свисток.
Команда украинцев осталась четвертой, а отставание от лидера Ференцвароша составляет 13 баллов. Уйпешт наконец-то покинул последнюю строчку, но все еще располагается в зоне вылета.
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