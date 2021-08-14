Українська асоціація футболу надалі працює над призначенням нового наставника "синьо-жовтих" та формуванням тренерського штабу.

Андрій Шевченко і його колишній тренерський штаб / Сайт УАФ

Сергій Ребров не зміг очолити головну команду країни через розбіжності з Аль-Айном, а тепер єдиним претендентом на тренерське крісло залишився Олександр Петраков.

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Як повідомляє Meta-ratings, вже наступного тижня у Київ планує завітати Андрій Шевченко. Причина його приїзду доволі несподівана – комусь із його колишніх помічників можуть запропонувати увійти в новий тренерський штаб.

До слова, нового очільника збірна України має отримати вже 17 серпня. Наразі обов'язки головного тренера нібито виконують Олег Блохін й Олексій Михайличенко.

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