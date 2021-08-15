Олександр Петраков очолить "синьо-жовтих" 17 серпня, стверджує Meta-ratings. Сергій Ребров не зміг узгодити розрив контракту з Аль-Айном, тому залишається в клубі.

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Одним з помічників Петракова буде Андрій Анненков, який працював на тріумфальному чемпіонаті світу U-20. Мауро Тассотті пропонували посаду консультанта, однак колишній помічник Андрія Шевченка відмовився. Новий тренерський штаб дебютує 1 вересня, коли збірна України на виїзді зіграє проти Казахстана в рамках відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, Андрій Шевченко несподівано оголосив про свій відхід зі збірної 1 серпня.

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