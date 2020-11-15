Федецький назвав головний недолік збірної України у матчі проти Німеччини
15 листопада 23:50 - Читать на русском
Екс-гравець збірної України Артем Федецький поділився враженнями від зустрічі "синь-жовтих" та Німеччини (1:3).
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
"Потрібно абстрагуватися від цього матчу. Не пригадаю, щоб у збірної України виникало стільки моментів проти сильного суперника: штанга Зінченка, штанга Марлоса – досить хороші моменти були.
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З останнім пасом не склалося, але досить непогана гра з нашого боку", – сказав Федецький для ТК Футбол.
Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.
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