"Потрібно абстрагуватися від цього матчу. Не пригадаю, щоб у збірної України виникало стільки моментів проти сильного суперника: штанга Зінченка, штанга Марлоса – досить хороші моменти були.

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З останнім пасом не склалося, але досить непогана гра з нашого боку", – сказав Федецький для ТК Футбол.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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