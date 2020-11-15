Федецкий назвал главный недостаток сборной Украины в матче против Германии
23:50 - Читати українською
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от встречи "сине-желтых" и Германии (1:3).
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
"Нужно абстрагироваться от этого матча. Не припомню, чтобы у сборной Украины возникало столько моментов против сильного соперника: штанга Зинченко, штанга Марлоса – достаточно хорошие моменты были.
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С последним пасом не сложилось, но довольно неплохая игра с нашей стороны", – сказал Федецкий для ТК Футбол.
Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.
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