Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от встречи "сине-желтых" и Германии (1:3).

"Нужно абстрагироваться от этого матча. Не припомню, чтобы у сборной Украины возникало столько моментов против сильного соперника: штанга Зинченко, штанга Марлоса – достаточно хорошие моменты были.

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С последним пасом не сложилось, но довольно неплохая игра с нашей стороны", – сказал Федецкий для ТК Футбол.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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