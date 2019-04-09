Федерація міні-футболу України спростувала участь голкіпера Марканича в матчі за "ЛНР"

Федерація міні-футболу України спростувала інформацію одного з онлайн-ЗМІ щодо участі голкіпера національної команди Марканича в матчі за "ЛНР" у 2015 році.

Заява федерації міні футболу України щодо участі у збірній Святослава Марканича.

"Нам соромно. Соромно не від того, що в грі із збірною Швейцарії грав Святослав Марканич, а соромно від того, що в погоні за сенсаціями, хайпом, порушуються базові журналістські принципи безпідставно руйнується репутація громадянина та патріота України.

Нам шкода і соромно, що одне ЗМІ написало не перевіривши інформацію, не взявши жодного коментаря щодо цієї ситуації ні в федерації міні-футболу, ні в гравця, ні в ФФУ, а інші ЗМІ передрукували відверті плітки та неправду. Повідомляємо, що декілька років тому ФФУ провела перевірку даного факту, та футболіст був повністю виправданий, так як не приймав участі в даному матчі.

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Як федерація міні-футболу, ми надаємо всю необхідну підтримку Святославу і з радістю, і надалі будемо бачити його в складі нашої збірної. Є мало людей, які через любов до Батьківщини, готові кинути своє місто і з 6тимісячною дитиною залишити свій окупований дім і переїхати на нове місце. Є мало людей, які готові повернутись назад, аби забрати своїх батьків. І є ще менше людей, які на пропозицію терористів готові відмовити їм. Святослав відмовився грати за ЛНР, хоча і його ім‘я внесли до списків гравців. Звична практика обману, фальсифікацій "їхтамнєтов".

Водночас ми з вдячністю сприймаємо ще одне нагадування про уважний підхід до селекції збірної. Проте ще раз і в свою чергу нагадуємо про важливість професійного підходу ЗМІ до фактів та їх перевірки, і розуміння, яку силу несе неправда щодо репутації кожної окремої людини", – йдеться у заяві, яка опублікована в Facebook Федерації міні-футболу України.

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