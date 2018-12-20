Федерація футболу України привітала дітей з днем святого Миколая

У день Святого Миколая близько 150 дітей з інвалідністю, дітей героїв АТО та дітей-переселенців отримали подарунки від Федерації футболу України.

19 грудня резиденцією Святого Миколая на кілька годин став Будинок футболу. В рамках соціального проекту "Навколо футболу", який реалізується ФФУ спільно з Благодійним фондом "Розвиток футболу України", цього дня близько 150 дітей з інвалідністю, дітей героїв АТО та дітей-переселенців з окупованої частини України завітали до ФФУ, де для них влаштували справжнє свято.

Тут усе було по-справжньому: і Святий Миколай, який вітав присутніх, і конкурси, нагородою в яких були футбольні м’ячі, і дитячі посмішки та сміх. І, звичайно ж, святкові подарунки.

Дітей привітали перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, головні тренери юнацьких збірних України U-17 та U-19 Володимир Єзерський та Сергій Попов.

"Сьогодні резиденція Святого Миколая – у Будинку футболу, – відзначив Вадим Костюченко. – Передаю вам вітання від президента ФФУ Андрія Павелка та від головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка. Тут завжди має лунати дитячий сміх, а атмосфера повинна бути сповненою радості від перемог наших футболістів. Ми очікуємо, що й ви будете займатися спортом, приносити радість своїм батькам та станете по-справжньому щасливими людьми. Будинок футболу – у вашому розпорядженні, а ви – завжди бажані гості".

"Ми впевнені, що, ставши дорослими, ви обов’язково досягнете успіхів та будете радувати своїми досягненнями в різних сферах рідних та всю країну", — у свою чергу відзначив Володимир Єзерський.

Ну і, звісно, який же день Святого Миколая без солодощів? Після завершення офіційної частини на всіх гостей чекало частування від Федерації футболу України.