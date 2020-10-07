На товариську зустріч між Португалією та Іспанією обидва тренерських штаби вдалися до ротації, але Луїс Енріке та Фернанду Сантуш мають настільки потужний вибір виконавців, що ослаблення складу відчувалося хіба що завдяки посиленню лави запасних.

У іспанців на банці опинилися Рамос, Фаті, Родрі, Навас та де Хеа, а португальці дали відпочинок Фелішу, Бернарду Сілві, Карвалью, Жоті та Бруну Фернандешу. Варто зазначити, що у старті "селесао" вийшла ледь не половина лідерів (Роналду, Пепе, Геррейро, тощо), в той час як "Фурія Роха" продовжила експериментувати з найближчим резервом.

Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу – як це було

Перші півгодини поєдинку пройшли під знаком тотального домінування Іспанії. Гості нічого не дозволяли супернику, а самі провели аж десять ударів по воротах – п'ять з них виявились дуже небезпечними. Вже на 3-й хвилині вони могли відкрити рахунок внаслідок прострілу Ольмо з лівого флангу та виходу Жерара Морено віч-на-віч, але його постріл з мінімальної дистанції парирував Патрісіу. Родріго Морено двічі пробивав з-за меж штрафного після зміщення з флангу – один удар пройшов повз дальню стійку, інший взяв Патрісіу. Також він спіймав удар Ольмо по центру метрів з 20-ти, а Жерар Морено з меж карного майданчика стріляв повз ближній кут.

Португальці за цей період мали лише удар Санчеша з-за меж штрафного, однак ближче до останньої третини першого тайму господарі перехопили ініціативу. Вони і до цього агресивно пресингували, але тепер перевели гру на чужу половину – і моменти пішли, хоча їхня якість була відверто низькою. Пригадується лише низка стандартів та неточних замикань, а першу реальну можливість забити "селесао" змарнували аж на 43-й хвилині: Роналду перевисів Регілона та скинув подачу Санчеша з правого кута воротарського на Трінкау, той викотив пас на 11 метрів, а Геррейро пробив – значно вище воріт! Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

У роздягальнях обидва тренери провели потрійні заміни: у іспанців на полі з'явилися Гайя, Меріно та Кампанья (пізніше до них долучилися Родрі та дебютант Траоре), а у португальців – Бернарду Сілва, Карвалью та Рубен Діаш. Особливого пожвавлення у грі в перші 25 хвилин не сталося, але варто зазначити, що моменти створювали лише португальці. Їх було тільки два – але яких! На 54-й хвилині Роналду з лінії штрафного вистрілив у поперечину, а на 67-й він же зовнішнім боком стопи вирізав передачу на правий край під удар Санчешу – Ренату також влучив у поперечку, а м'яч зрикошетив у лінії воріт! Голу не сталося.

На 70-х хвилинах команди активізувалися, розмінявшись низкою моментів. Так, на 70-й хвилині повз дальній кут з дистанції пробивав Роналду, а іспанці огризнулися на 73-й прострілом Траоре під удар Ольмо метрів з 11-ти – Патрісіу парирував. Португалія одразу ж відповіла ідентичним епізодом – це Трінкау вистрілив з центру штрафного, а Кепа парирував. Фернанду Сантуш, тим часом, намагався розвинути успіх, кинувши у бій Жоао Феліша та Жоту, а Луїс Енріке у відповідь випустив Серхіо Рамоса. Втім, попри певне загострення у матчі, поєдинок загалом виглядав рівно і навіть нудно.

У завершенні зустрічі Іспанія стала катати м'яч заради контролю, не залишаючи Португалії шансів для контратак. При цьому "Фурія Роха" і сама особливо не загострювала: на 80-й хвилині Траоре пробив з правого краю штрафного повз дальній кут, а на 89-й Рамос замкнув подачу з кутового дуже неточним ударом головою – от і всі моменти гостей до кінця поєдинку. "Селесао" вже у компенсований час зуміли вискочити у контрвипад з пострілом Жоти метрів з 20-ти, але його заблокували; господарі заробили кутовий, подачу з якого Рубен Семеду перевів на дальню стійку – Феліш мав замикати з метру, однак м'яч пролетів під його ногою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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